- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.348 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania,…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.205 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.247 in Italia, 560 in Spania,…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 1.963 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.247 in Italia, 560 in Spania,…

- 734 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 de la inceputul epidemiei, dintre care 61 au decedat, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica.Conform GCS, in ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 727 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 422 in Italia, 196 in Spania, 26 in Franța, 13 in Germania, 55 in Marea Britanie, cate 2 in Namibia,…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 631 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia,…

- GCS a informat ca in ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 196 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus):…

- Pana in prezent, 73 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 52 in Italia, 6 in Germania, 4 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 3 in Franța și cate unul in Tunisia, Irlanda, Marea Britanie și Luxemburg. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus)…