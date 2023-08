Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanța privind plafonarea adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 43% in prima saptamana din luna august comparativ cu luna iunie in marile rețele comerciale, conform datelor analizate de Consiliul Concurenței. Astfel, fața de luna iunie, in prima…

- Prețurile medii ale alimentelor de baza din marile lanțuri comerciale au scazut cu valori de pana la 34%, in contextul aplicarii prevederilor ordonanței privind plafonarea adaosurilor comerciale.

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat ca incepand de marți, 1 august, prețurile la 14 alimente din coșul de cumparaturi de baza au scazut incepand de ieri chiar și cu 30% pana la 50%. „Aceasta este una dintre primele masuri ale PSD de a veni in sprijinul romanilor cu venituri mici și…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut in luna iunie, pentru a treia luna la rand, pe masura ce pretul carburantilor s-a prabusit iar avansul preturilor la alimente a incetinit, transmite Reuters.Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei…

- Iți planifici urmatoarea vacanța in Grecia și nu știi exact cum sa te bucuri in regiune? Ai numeroase opțiuni la indemana. Poți sa inchiriezi o mașina cu cort și sa explorezi imprejurimile sau chiar o rulota. Playtech Știri iți arata in randurile de mai jos cați bani costa sa stai o noapte la cort in…

- Cu toate ca prețurile gazelor și energiei electrice au scazut considerabil, romanii nu resimt acest lucru in buzunar și platesc tot facturi mari. Motivul ar fi faptul ca Guvernul a luat masuri care ar trebui sa ii ajute pe consumatori.Paradoxul este ca tocmai plafonarea prețului la energie ii afecteaza…

- Preturile de consum in Statele Unite au crescut moderat in mai, ducand la cea mai redusa crestere anuala a inflatiei din ultimii peste doi ani, desi presiunile determinate de preturile de baza raman solide, sprijinind opiniile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) nu va modifica miercuri dobanzile. In mai,…

- Preturile de consum au scazut in medie cu 0,4% intr-o luna. Comparativ cu mai 2022, preturile alimentelor au crescut cu 33,5%, cele mai mari cresteri inregistrandu-se la prajituri (59,6%), paine (52,7%), produsele lactate (51,3%), unt si crema de unt (46,8%), oua (46,1%), paste fainoase (37,4%), produsele…