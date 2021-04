Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a amânat vineri campania de vaccinare anticoronavirus a peste 120.000 de palestinieni cu permise de munca în teritoriul israelian si în coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, campanie care urma sa înceapa duminica, transmit EFE și Agerpres.Campania "a…

- Guvernul SUA a interzis Huawei accesul la tehnologiile SUA incepand cu mai 2019, in conformitate cu entity list. Acest scandal “Trump vs. Huawei” a creat o serie de probleme pentru Huawei, dar in urma restricțiilor au avut de suferit și companiile care faceau comerț cu compania din America. Unii furnizori…

- Dupa decenii de socialism, in care economia a fost controlata de stat, Cuba iși deschide larg porțile catre privatizare in majoritatea sectoarelor, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Guvernul de la Havana a aprobat vineri masura de deschidere totala a economiei catre sectorul privat, potrivit cotidianului…

- "Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) continua autorizarea platii regulare pentru Campania 2020, pana la acest moment fiind autorizati la plata un numar de 767.907 fermieri, reprezentand un procent de 93,54% din numarul total al fermierilor eligibili care au depus Cerere unica de…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 14.000 de cadre medicale. Cifrele sunt puțin in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au vaccinat peste 15.000 de persoane.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu serul Pfizer/BioNTech a ajuns miercuri la 154.268, dupa ce, in ultimele…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 15.000 de cadre medicale. Cifrele sunt puțin in scadere fața de ziua precedenta cand s-au vaccinat aproape 17.000 de persoane.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu serul Pfizer/BioNTech a ajuns marți la 140.447, dupa ce, in ultimele…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 17.000 de cadre medicale. Cifrele sunt mult mai mari fața de ziua precedenta cand au fost vaccinate mai puțin de 6.000 de persoane, se arata in ultimul bilanț, transmis de autoritați.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu serul Pfizer/BioNTech…

- Romania are 5 milioane de angajați – 3,8 milioane la privat și 1,2 milioane la stat – care iși așteapta randul la vaccinare. Ei vor fi inscriși pe liste de catre angajatori, pentru ca, momentan, doar persoanele juridice, adica firmele și instituțiile de stat, pot face inscrieri pe platforma pusa la…