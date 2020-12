În Statele Unite, pandemia împinge mamele singure în sărăcie Când pandemia a închis restaurantele din California, Aleida Ramirez și-a pierdut slujba de chelnerița, ajungând la fel ca multe mame singure în ciclul infernal al saraciei, al chiriilor neplatite și al bancilor de alimente, potrivit AFP.

A trebuit sa renunțe la celalalt loc de munca, unde facea livrpri pentru platforma Instacart, pentru a-și îngriji fiica de 11 ani și nepotul autist de 21 de ani, când soțul ei a fost arestat în iulie pentru violența domestica.

Din octombrie, ea nu mai platește chiria apartamentului sau din Concord, în suburbiile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Votarea s-a incheiat in mai multe state, electorii intrunindu-se in general in capitalele statelor, dar Biden va fi probabil confirmat drept castigator doar dupa ce si California, situata pe coasta de vest, isi va exprima votul in cursul dupa-amiezii.Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump,…

- Votarea s-a incheiat in mai multe state, electorii intrunindu-se in general in capitalele statelor, dar Biden va fi probabil confirmat drept castigator doar dupa ce si California, situata pe coasta de vest, isi va exprima votul in cursul dupa-amiezii.Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump,…

- Electorii au început luni sa voteze în Statele Unite pentru a-l alege în mod oficial pe Joe Biden ca președinte al SUA, punând capat încercarilor eșuate ale președintelui Donald Trump de a rasturna înfrângerea sa la alegerile din 3 noiembrie, relateaza Reuters.…

- In timp ce pandemia de coronavirus face ravagii tot mai mari pe teritoriul SUA, California, cel mai populat stat american, iși trage obloanele și impune masuri stricte de carantina totala. Ordinele de consemnare...

- Un lockdonwn total, la nivel național, este insa exclus. Va fi preferata in continuare carantinarea zonala, a explicat, vineri seara, la Digi24, Raed Arafat. „Cand vedem localitațile care au fost carantinate, toate au aratat, chiar daca au avut carantina prelungita cu inca 7 zile sau la unele chiar…

- Un comportament corect sau unul iresponsabil referitor la modul in care tratam deșeurile pe care le generam face diferența intre un corp sanatos dezvoltat intr-un mediu sanatos sau un corp bolnav intr-un mediu poluat. Pandemia ne determina sa acordam o atenție și mai mare curațeniei in general, iar…

- 5 din 10 chiriași de retail solicita detalii și despre spații industriale CBRE , liderul pieței de consultanța imobiliara, lanseaza in Romania o gama de servicii omnichannel pentru retailerii care vor o adaptare rapida la noul context de piața prin extinderea spațiilor industriale. Serviciile omichannel…

- Artista Luminița Anghel (52 de ani) este dovada vie a zicalei „a treia oara-i cu noroc”. Solista a spus „DA!” de trei ori, primele doua mariaje sfarșind prin divorț. Alaturi de al treilea soț, Luminița este in continuare foarte fericita. In data de 7 octombrie, de ziua artistei, perechea a aniversat…