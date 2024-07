Stiri pe aceeasi tema

- Atletul Mihai Militaru a devenit campion national al probei de 100 metri cu prilejul Etapei Finale a Campionatelor Nationale „U18”, ce s-a desfasurat, in weekend, la Bucuresti, pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter”! Sportivul pregatit de Gabi Hurmuz s-a impus clar in finala, cu timpul de 10.78 secunde,…

- BABEL, Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului Targoviște, ediția a XII-a, 10-16 iunie 2024, tema din acest an este CONEXIUNI. BABEL, Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului Targoviște, este organizat de Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviste. Un eveniment finanțat de Primaria Municipiului…

- Pugilistii romani Ronald Gavril si Flavius Biea vor lupta pentru centuri internationale in Gala Boxing Fighting Championship, care va avea loc pe 17 mai, in Sala Polivalenta din Craiova. Gala de box de la Craiova va putea fi urmarita in direct la DigiSport 3, de la ora 20.00. Vor mai fi prezenți Flavius…

- Adolescentii si adultii tineri din Romania diagnosticati cu cancer au o rata de supravietuire mai mica decat cea a copiilor, categorie la care s-a inregistrat o crestere semnificativa a ratei de supravietuire, spune Conf. Dr. Monica Dragomir, sefa sectiei de oncologie pediatrica de la Institutul Oncologic…

- Joe Biden și Partidul Democrat iși pierd avantajul uriaș pe care l-au deținut mult timp in randul alegatorilor tineri, in mare parte din cauza afinitații surprinzatoare a generației Z pentru Donald Trump. Sondajele arata un punct de cotitura, Trump ajungand la aproape paritatea cu Biden in randul generației…

- Incepand cu anul 2001, Teatrul ODEON este singurul teatru din Romania care produce și gazduiește spectacole de dans printr-un program longeviv și coerent dedicat Terpsihorei, „Dans la ODEON”. Prin producții proprii, Gale Extraordinare, dans contemporan, n

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finanțelor continua masurile de sprijin pentru mediul de afaceri din Romania și propune un act normativ pentru instituirea Programului IMM PLUS. Proiectul asigura, pana la 30 iunie 2024, accesul la finanțare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele…