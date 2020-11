Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 8176 de persoane declarate vindecate. De asemenea, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate…

- In județul Suceava au mai fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 44 mai puține comparativ cu situația anterioara, dar dupa ce s-au prelucrat numai 430 de teste. De la declanșarea pandemiei, in județul nostru s-au inregistrat 10.072 de cazuri de COVID. Potrivit unui…

- In aceasta dimineața, potrivit datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 6710 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 6624 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 14…

- La nivelul județului Suceava, in ultimele 24 de ore au fost internate27 de persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 42 de persoane declarate vindecate, conform unui comunicat transmis de Prefectura Suceava.Din cei 202 pacienți diagnosticați Covid-19:- ...

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5.911 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. Prefectura Suceava a informat ca la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate…

- In aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, in județul Suceava se inregistreaza un numar de 5859 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 4 persoane diagnosticate cu…

- In aceasta dimineata, potrivit datelor transmise de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5.595 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. Prefectura Suceava a informat ca in judet, in ultimele 24 de ore au fost internate 24 persoane…