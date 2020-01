Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 2.000 de persoane infectate la nivel național In China, cifra de decese cauzata de focarul de virus nCoV 2019 a ajuns la 56, sute de noi infecții detectate la nivel național, in ciuda tuturor eforturilor de izolare. Mai multe cazuri au fost raportate și in afara Chinei. Treisprezece persoane…

- Alte trei cazuri de pacienti cu o noua tulpina de coronavirus au fost identificati in Sydney, la doar cateva ore dupa ce un barbat din Melbourne a devenit primul caz confirmat in Australia. Toti cei patru...

- Orașul chinez Wuhan, centrul epidemiei provocare de noul coronavirus, va construi un nou spital dedicat pacienților infectați, scrie sâmbata ziarul de stat People’s Daily, preluat de Reuters. Construirea spitalului, proiectat sa aiba 1.300 de paturi, va fi finalizata în doua…

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP, scrie agerpres.ro.

- Epidemia de coronavirus din China a creat panica și disperarein orașele din toata țara și mai ales in metropola Wuhan unde este punctul zeroal epidemiei.Pe rețelele de socializare au aparut mai multe imagini spitalesupraaglomerate și pacienți care zac pe jos așteptand sa primeasca ingrijirimedicale.…

- Presa de stat din China relateaza ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata saptamana viitoare, in cel mult șase zile, conform presei din China citata de Reuters și Telegraph. Epidemia cu noul tip de coronavirus iși are originea in orașul chinez Wuhan din provincia Hubei, unde a izbucnit…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Autoritațile chineze au actualizat la 25 de morti si peste 800 de imbolnaviri, vineri, bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus. Șapte orașe din China sunt inchise. Celor cinci inchise joi li s-au adaugat vineri Zhijiang și Qianjiang, zone urbane, dar cu multa populație rurala. Alte peste…