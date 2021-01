Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 366 de persoane diagnosticate cu COVID și 87 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean exista un singur pat disponibil pentru pacienți COVID. Totodata, erau 25 de ventilatoare libere, din care 10 pentru persoane infectate cu noul coronavirus. In total, la […] The post In spitalele din județ sunt internați 366 de pacienți Covid first appeared on Suceava News Online .