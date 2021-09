În spitalele din județ sunt 447 de pacienți covid Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 447 de persoane diagnosticate cu COVID și 27 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 641 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 202 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 15 pacienți sunt in zona tampon și 424 pacienți sunt cu alte […] The post In spitalele din județ sunt 447 de pacienți covid first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 388 de persoane diagnosticate cu COVID și 32 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 632 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 184 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 16 pacienți…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 299 de persoane diagnosticate cu COVID și 27 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 621 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 151 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 20 pacienți…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 94 de persoane diagnosticate cu COVID și 17 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 554 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 57 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 11 pacienți sunt…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 78 de persoane diagnosticate cu COVID și 16 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 555 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 48 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 10 pacienți sunt…

- Spitalele din Gura Humorului, Campulung, Vatra Dornei si Siret nu mai au internati pacienti Covid. Singurele spitale cu pacienti Covid mai sunt cele din Suceava si Radauti. Astfel, Din totalul celor 520 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 6 pacienți sunt diagnosticați…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore a fost internata o persoana suspecta de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 3 persoane. Din totalul celor 507 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 4 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19(forme…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore nu a fost internata nicio persoana suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 3 persoane. Din totalul celor 583 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 3 pacienți sunt diagnosticați…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 5 persoane diagnosticate cu COVID și 18 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 483 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 4 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, cu forme medii, 14…