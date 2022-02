Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 34 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 66 persoane cu aceasta afecțiune. In aceeași perioada de referința au decedat 6 persoane (Suceava, Falticeni – 2, Radașeni – 2, Patrauți) ca urmare…

- In dimineța zilei de 31 ianuarie, in spitalele sucevene se aflau internate 505 persoane diagnosticate cu COVID, din care 33 de copii și 35 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La nivelul județului erau 126 de locuri libere COVID și 41 pentru zona tampon. Potrivit Prefecturii Suceava, la nivelul…

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 485, din care 33 sunt copii. Numarul minorilor bolnavi de Covid tratați in spitale a scazut comparativ cu cel de sambata, cand la nivelul județului…

- In județul Suceava, in ultimele 24 de ore au fost internate 54 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 59 persoane cu aceasta afecțiune. In aceeași perioada de referința au decedat trei persoane (Boroaia, Satu Mare, Gura Humorului) ca urmare a infecției…

- 12 copii bolnavi de COVID-19 din Romania sun internați astazi la Terapie Intensiva, a anunțat Raed Arafat, șeful Departamemtului pentru Situații de Urgența. In total, 731 de persoane bolnave de COVID-19 sunt internate la ATI, dintre care 620 sunt nevaccinate.De asemenea, dintre cele 71 de decese inregistrate…

- Prefectura Suceava a transmis ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 58 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 70 persoane cu aceasta afecțiune. In aceeași perioada de referința au decedat trei persoane, din Vatra Dornei, Ipotești și Horodnic…

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, in spitalele din județ sunt internați 119 de pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. La nivelul județului sunt 1.707 de cazuri de infecție Covid-19. Potrivit aceleiași surse, in ultimele 24 de ore, in spitalele din județ au fost internate…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 11 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 29 persoane. In aceeași perioada de referința au decedat 7 persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19. Din totalul celor 590 pacienți internați…