- Consiliul Județean Cluj preia Spitalul privat „Polaris Medical” și finanțeaza operațiunile necesare tratarii pacienților infectați cu COVID-19. La acest spital vor putea fi primiți 180 de pacienți care vor beneficia de condiții optime pentru tratarea COVID-19. Președintele Consiliului Județean Cluj,…

- Autoritatile brailene reactioneaza dur in urma aparitiei unei scrisori semnata de conducerea Directiei de Sanatate Galati, in care se vorbeste despre transferarea bolnavilor de COVID-19 din regiune la unitatile medicale brailene. Demersul este facut la solicitarea Ministerului Sanatatii, transmite corespondentul…

- Prefectul judetului Braila, Catalin Boboc reactioneaza in scandalul dintre autoritatile din Galati si Braila, aparut dupa ce Directia de Sanatate Publica Galati a propus Directiei de Sanatate Publica Braila, invocand o dispozitie a Ministerului Sanatatii, transferul pacientilor suspecti sau confirmati…

- DSP Galati propune DSP Braila, din dispozitia Ministerului Sanatatii, transferul pacientilor suspecti sau confirmati cu coronavirus din judetul Galati in spitalele din Braila, urmand ca spitalele din Galati sa preia pacientii non infectati, precum si cazurile de obstetrica - ginecologie confirmate cu…

- Noul caz de contaminare locala a fost inregistrat, ca si in ziua precedenta, in orasul Wuhan (centru), considerat locul de aparitie a epidemiei la sfarsitul anului trecut, potrivit Ministerului Sanatatii, anunța Agerpres. Propagarea virusului a incetinit considerabil in China in ultimele saptamani…

- Spitalul clinic Colentina se transforma in spital exclusiv pentru cei infectați cu COVID-19. Anunțul a fost facut azi de catre Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Pana acum doar Spitalele de Infecțioase precum Matei Balș și Victor Babeș se ocupau de cazurile cu COVID-19, insa cum numarul…

- Doar patru dintre cei 17 pasageri ai microbuzului in care a calatorit barbatul de 72 de ani din Galati, confirmat cu coronavirus, au fost identificati in cadrul anchetei epidemiologice derulate de Directia de Sanatate Publica (DSP), a declarat, duminica, prefectul Lucian Avramescu, anunța AGERPRES.Microbuzul…

- Ministerul Sanatații asigura pacientii ca nu vor plati daca vor alege sa se trateze intr-un spital privat sau intr-unul de stat, noteaza news.ro. Astfel, explica Ministerul in cauza, numarul vietilor salvate va fi in crestere iar pacientii in stare critica vor avea sansa sa beneficieze mai repede de…