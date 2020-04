Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși numara morții! Un barbat de 74 de ani din județul Hunedoara a murit din cauza infectarii cu coronavirus.Grupul de Comunicare Strategica anunța ca barbatul de 74 ani, din județul Hunedoara, era internat in secția de Oncologie a Spitalului Județean Deva cu neoplasm in stadiul terminal.…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 7.503 morti in Italia, cu 683 de decese in plus fata de marti, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 74.386, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene.știre in curs de actualizare

- Locuitorii municipiului Bistrita nu vor mai putea frecventa, incepand de marti, niciun parc, loc de joaca sau zona de picnic, in urma unei decizii luate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres.Vor fi inchise, astfel, pentru 15 zile, Parcul municipal, padurea-parc Schullerwald,…

- Primaria Sectorului 4 a interzis accesul publicului in parcurile, locurile de joaca pentru copii aflate in vecinatatea blocurilor si in spatiile de relaxare destinate oamenilor de varsta a treia, dupa ce zilele trecute, un numar mare de oameni a ignorat recomandarile autoritaților legate de distanțarea…

- Zeci de patrule de polițiști și jandarmi au mers, sambata, in locurile in care romanii au ieșit la iarba verde, la plimbare sau la picnic.Reprezentanții MAI atrag atenția asupra faptului ca oamenii trebuie sa stea in casa pentru a se preveni raspandirea epidemiei de coronavirus. Vezi…

- Astazi, poate pentru ca a fost o vreme primavaratica sau pur si simplu pentru ca s-au saturat la "izolare", numerosi ieseni, in special varstnici, au iesit in parcuri pentru a se intani unii cu altii. "Sunt pline strazile si bancile de oameni, degeaba ne ferim doar cativa. Sa vedeti in parcul Nicolina,…

- Bilantul epidemic a ajuns la 75 de morti in Statele Unite, cu 15 mai mult decat ieri, unde s-au inregistrat pana in prezent 4.275 de cazuri de coronavirus, anunta Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor (CDC), potrivit MEDIAFAX.Centrul american pentru Controlul si Prevenirea…

- Anul electoral nu ne face bine. Deloc. Dimpotriva, genereaza un amestec exploziv. Pentru ca masurile contra coronavirusului sunt alterate de considerente care țin nu de sanatatea cetațenilor, ci de competiția dintre partide. In centrul acestor dispute a ajuns, vrand-nevrand, Marcel Vela. Ministerul…