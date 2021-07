Compania suedeza este acuzata ca a vandut mobilier fabricat din copaci doborați in exploatari protejate. Activiștii de mediu susțin ca pana de curand Ikea a vandut mobila din lemn pentru copii, la care a folosit materie prima provenind de la o mare exploatare forestiera protejata din Rusia, relateaza The Independent. Practica ar fi durat ani […] The post In spatele mobilei pentru copii de la Ikea, lemn taiat ilegal in Rusia first appeared on Ziarul National .