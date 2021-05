Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai este luna aniversara a Teatrului de Stat Constanța, așa cum intreg anul 2021 este un an aniversar, pentru ca in 2 mai 2021 s-au implinit 70 de ani de la prima premiera a teatrului constanțean. Teatrul de Stat Constanța (TSC) sarbatorește ieșind la public cu trei premiere in aceasta luna, iar…

- Maria Tanase. O poveste este cea mai noua productie a Teatrului de Stat Constanta, care asteapta cu mare nerabdare intalnirea cu publicul Actrita TSC, Mirela Pana a transmis pentru ZIUA de Constanta ca spectacolul este o premiera a teatrului si apartine in totalitate Teatrului de Stat Constanta. O noutate…

- Sambata, 20 martie, si duminica, 21 martie, de la ora 17.00, va avea premiera online un spectacol inedit al Teatrului de Stat Constanta, care imbina elemente teatrale si cinematografice: "Ziua Z" de Ionut Sociu, in regia lui Bobi Pricop.Spectacolul va fi transmis live, biletele putand fi achizitionate…

- Spectacolul "Niste senzatii", dupa piesa "A raposat mama conitei" de Georges Feydeau, in regia lui Alexandru Arsinel, va fi prezentat in premiera sambata, de la ora 19,00, la Sala Savoy a Teatrului de Revista "Constantin Tanase". Potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista "Constantin…

