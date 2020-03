Stiri pe aceeasi tema

- Bolivia a declarat marti seara ''stare de urgenta sanitara'' si a impus restrictii de circulatie timp de 12 ore pana la 31 martie pentru a opri raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat un oficial al presedintiei boliviene, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Acest decret proclama o urgenta sanitara…

- Bavaria a declarat luni stare de urgenta, inchizand toate zonele de agrement si restrictionand activitatile restaurantelor si ale cafenelelor, scrie BBC preluat de mediafax.„Nu este nevoie sa cumparati ca harciogii”, a recomandat acesta, in timp ce anunta decretarea starii de urgenta.…

- Aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in intreaga lume, cu un total de 142.539 de cazuri confirmate, a anuntat sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de Agerpres .

- Premierul spaniol Pedro Sanchez, a anuntat vineri decretarea starii de urgenta pe intreg teritoriul Spaniei pentru a se putea lua masuri impotriva progresiei epidemiei cu coronavirus, informeaza AFP si EFE. Un consiliu de ministri extraordinar va adopta sambata un decret prin care Spania este plasata…

- Inca o tara adopta masuri de securitate de urgenta pentru a evita raspandirea coronavirusului. Pentru a opri raspandirea coronaviruslui guvernul israelian a anuntat inasprirea conditiile de acces in...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Peru ca, in urma aparitiei unui focar de epidemie cu virusul febrei Dengue in regiunile din nord estul si estul tarii, guvernul peruan a declarat la data de 9 februarie…

- Deși a insistat ca riscul infectarii cetațenilor americani este scazut, administrația americana a declarat vineri coronavirusul o urgența pentru sanatatea publica și a anunțat pasul extraordinar de interzicere a intrarii în Statele Unite pentru cetațenii straini care au vizitat recent China.În…

- Virusul ucigator din China este de neoprit. Coronavirusul o luat 170 de vieti pana la momentul actual, iar aproape 8.000 de persoane sunt infectate, virusul raspandindu-se cu repeziciune in 15 tari de pe alte continente.