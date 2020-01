Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal spaniol l-a decazut din funcții pentru 18 luni pe președintele regiunii Catalonia, independentistul Quim Torra, pentru nesupunere fața de comisia electorala, a anunțat justiția într-un comunicat, potrivit Rador.Decizia curții superioare de apel a Cataloniei nu este executorie…

- Ciudadanos a ramas cu doar 10 mandate parlamentare, comparativ cu 57 obtinute in alegerile desfasurate in luna aprilie. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) a obtinut 120 de locuri in scrutinul de duminica, fata de 123 in aprilie, iar Partidul Popular (PP) s-a plasat pe locul…

- In Spania, duminica au fost alegeri legislative anticipate si din nou nici un partid nu a obtinut majoritatea. Potrivit rezultatelor oficiale, pe primul loc s-au clasat socialistii premierului Pedro Sanchez, care au obtinut 120 de mandate, cu trei mai putine fata de scrutinul din aprilie. Sunt urmati…

- Paralizata politic, Spania se intoarce la urme duminica pentru a patra oara in patru ani, intr-un context de criza deschisa in Catalonia, care ar urma sa provoace un avans al partidului de extrema-dreapta Vox, comenteaza joi AFP. Invingator la ultimele alegeri de la sfarsitul lunii aprilie,…

- Premierul spaniol a spus ca Guvernul catalan și liderul acestuia, Quim Torra, au datoria de a condamna violențele. „Quim Torra și membrii Guvernului sau au datoria politica și morala de a condamna in mod clar și fara echivoc recurgerea la violența in Catalonia”, a spus Pedro Sanchez in cadrul unei…

- Presedintele separatist al regiunii spaniole Catalonia, Quim Torra, a cerut joi "incetarea imediata" a violentelor la Barcelona, unde sute de manifestanti au incendiat masini si infruntat politistii mai multe ore, transmite AFP. "Nu putem permite incidentele pe care le vedem pe strada.…

- Mandatul a fost redactat in limba spaniola, dar legea belgiana prevede ca documentul trebuie sa fie trimis in una dintre cele trei limbi nationale ale Belgiei sau in limba engleza. In acest caz, Spania va trimite un nou mandat saptamana viitoare, a precizat purtatoarea de cuvant. ''Luand in…

- Curtea Suprema din Spania a anunțat sentințele in procesul liderilor separatiștilor catalani (foto), noua dintre ei primind pedepse intre 9 și 13 ani de inchisoare pentru razvratire, transmite Reuters. Alți trei au primit pedepse cu suspendare. Toți acuzații au fost achitați pentru cea mai serioasa…