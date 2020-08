În Spania creşte numărul focarelor de coronavirus Numarul focarelor de coronavirus crește in Spania, la fel și cel al persoanelor internate. Se amenajeaza noi spitale de campanie, iar mai multe localitați au fost izolate, potrivit stiri.tvr.ro. 70% dintre noile cazuri raportate in Spania au fost depistate la tineri sub 30 de ani. In doua localitați din Badajoz s-au introdus din nou restricții. In centrul de sanatate din Morera, deschis pentru urgențe, opt cadre medicale au fost testate pozitiv. Armata a inceput sa ridice corturi pentru triajul pacienților In orașul Zaragoza din Aragon, armata a inceput sa ridice corturi pentru triajul pacienților… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

