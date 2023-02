Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de persoane au defilat duminica la Madrid, la o noua manifestatie de sustinere a sistemului public de sanatate al regiunii capitalei spaniole, afectat de resurse si personal insuficiente, relateaza AFP. Manifestantii , circa 250.000, potrivit prefecturii, sau aproximativ un milion, potrivit…

- Guvernul spaniol urmeaza sa aprobe o crestere cu 8% a salariului minim national in 2023, a anuntat premierul Pedro Sanchez in Parlament.Majorarea va reprezenta un plus de 93 de euro pe luna, care va aduce noul salariu minim national la 1.259 euro pe luna.Decizia vine pe fondul majorarii inflatiei, care…

- Toate investitiile cuprinse in Politica de Coeziune sunt stabilite pe baza analizei decalajelor si a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor si nevoilor, inclusiv la nivel microregional, si cuprind domenii precum ocuparea fortei de munca, infrastructura, educatie, locuinte,…

- Noua Zeelanda interzice fumatul aproape de tot, din 2023. Potrivit textului adoptat marți de Parlament, Noua Zeelanda va aplica progresiv interzicerea cvasitotala a tutunului incepand din 2023, impiedicand toate persoanele nascute dupa 2008 sa cumpere țigari, in loc de reducerea cantitații de nicotina…

- Situație dezastruoasa la Societate de Transport Public Timișoara. Compania de transport municipal a acumulat datorii de peste 111 milioane de lei, dupa ce nu au platit contribuțiile la pensii și sanatate, dar și impozitul pe incasari. Compania de transport municipal a fost organizata ca regie pana in…

- Parinții unui copil de 4 luni sunt pe cale sa piarda tuteala minorului, pentru ca refuza sa-și dea acordul pentru o operație cardiaca serioasa. Aceștia invoca drept motiv, faptul ca la transfuzie va fi folosit sange vaccinat. Copilul, de numai 4 luni din Noua Zeelanda a fost diagnosticat cu stenoza…

- COMA a lansat “CALISTA”, al patrulea single de pe “Acordul parinților“, programat sa apara in primavara 2023. “De multe ori, incercand sa ne rezolvam problemele, ne-am trezit ca tot ce am realizat a fost sa nenorocim situațiile și mai tare…. CALISTA vorbește despre toate parțile noastre conflictuale…