Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a respins ideea unei candidaturi la Primaria Capitalei si a declarat ca va cere partidului sa il scoata din sondajul pentru Primaria București. Ludovic Orban a anunțat duminica, intr-un interviu acordat Hotnews, ca luni va fi lansat un sondaj de opinie pentru masurarea…

- Liberalii au comandat un sondaj de opinie in care-i vor masura pentru Primaria Capitalei pe Rares Bogdan (europarlamentar), Violeta Alexandru (liderul PNL Bucuresti), Ciprian Ciucu (liderul PNL Sector 6) si Ionel Danca (seful cancelariei premierului). Din afara partidului, liberalii ii vor testa pe…

- Liberalii au comandat un sondaj de opinie in care-i vor masura pentru Primaria Capitalei pe Rares Bogdan (europarlamentar), Violeta Alexandru (liderul PNL Bucuresti), Ciprian Ciucu (liderul PNL Sector 6) si Ionel Danca (seful cancelariei premierului). Din afara partidului, liberalii ii vor testa pe…

- PNL testeaza opțiunile alegatorilor pentru apropiatele alegeri in care ținta pricipala e Capitala. „Saptamana care incepe, luni, (…) va intra in teren un sondaj de opinie prin care vom testa potentialii candidati ai partidului, patru la numar. (…) Avem patru candidati pe care-i masuram, dar, evident,…

- "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național Liberal din interiorul echipei PNL. Ne obliga acest lucru, pentru ca am pornit intr-un proiect in care trebuie sa avem incredere in capacitatea noastra de a genera o soluție pertinenta,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care este lider al PNL Bucuresti, a anuntat, intr-un interviu la Digi24, ca partidul va avea propriul candidat la alegerile locale din vara acestui an. "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național…

- Bucureștenii ar vota candidatul USR-PLUS la Primaria Capitalei în defavoarea candidatului PSD, potrivit datelor unui sondaj prezentat de Vlad Voiculescu, candidatul susținut de partidul lui Dacian Cioloș. Daca pentru Primarie ar candida, din partea Alianței, Nicușor Dan, acesta ar obține 36% din…

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…