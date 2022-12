În slujba cetățenilor de sărbători: Mai multe categorii profesionale sunt la datorie, gata să intervină dacă este necesar Personalul medical, polițiștii și pompierii s-au numarat printre cei care au fost de sarbatori la datorie. Personalul medical de la Serviciul de Ambulanța București-Ilfov a lucrat la capacitate maxima, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Serviciul de securitate al Ucrainei a declarat ca guvernul de la Kiev impune sanctiuni impotriva a zece clerici de rang inalt ai Bisericii Ortodoxe pe care ii acuza ca au sprijinit invazia rusa, anunța Rador.

Premierul canadian, Justin Trudeau, a declarat, marți, ca toata lumea din China ar trebui sa aiba voie sa protesteze și sa se exprime și ca protestele impotriva politicii Zero COVID a țarii sunt urmarite indeaproape de canadieni, informeaza Rador.

Personalul din invațamantul de stat va primi de la 1 noiembrie sumele restante din sporuri sau majorari salariale. Este vorba despre drepturi salariale care nu s-au platit in perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021, informeaza Rador.

Compania militara privata "Wagner" a inceput sa recruteze detinuti care sufera de boli infecțioase, in special HIV și hepatita C - potrivit Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, relateaza Rador.

Direcția Principala de Informații (GUR) din Ministerul ucrainean al Apararii avertizeaza ca exista probabilitatea ca serviciile speciale ruse sa pregateasca atacuri teroriste pe teritoriul Rusiei, pentru a acuza apoi Ucraina - transmite RBC, potrivit Rador.

La Sankt Petersburg, o instanța a plasat-o in arest la domiciliu pe Irina Tibaneva, in varsta de 60 de ani, o locuitoare a orașului, sub acuzația de profanare a mormintelor din cauza unui biletel lasat pe mormantul parinților lui Vladimir Putin, relateaza Serviciul rusesc al BBC, potrivit Rador.

Rușii care se incadreaza in criteriile de mobilizare și care doresc sa paraseasca Rusia pe la punctul de trecere a frontierei Verhni Lars, de la granița cu Georgia, primesc citații - anunta Agentia de presa TASS, care citeaza Serviciul de presa al Guvernului Osetiei de Nord, scrie Rador.

Un cetațean rus a traversat ilegal granița dintre Rusia si Estonia pe o placa Stand Up Paddle, pentru a evita mobilizarea, relateaza Serviciul rus al BBC cu referire la radiodifuzorul eston ERR, scrie Rador.