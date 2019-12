În Sistem s-a luat decizia: SIIJ ar trebui DESFIINȚATĂ Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a anuntat, marti seara, ca a centralizat partial voturile magistratilor din adunarile generale, iar rezultatele de pana acum arata ca 80,8% dintre magistrati s-au pronuntat pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), 7,76% pentru mentinerea ei, iar 11.43% pentru amendarea normelor juridice care reglementeaza activitatea institutiei. Citește și: Adrian Nastase indeamna PSD sa declanșeze RAZBOIUL TOTAL impotriva lui Klaus Iohannis Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a anunat, marti seara, printr-un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

