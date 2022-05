ÎN SISTEM CASCADĂ – Polițiștii rutieri sălăjeni și maramureșeni au făcut prăpăd printre șoferi Duminica, 29 mai, polițiștii rutieri salajeni, in colaborare cu polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au acționat pe drumurile din județul Salaj, pentru combaterea excesului de viteza. Acțiunea s-a desfașurat in intervalele orare 08:00-12:00 și 15:00-19:00, iar polițiști participanți au fost 15, care au acționat cu 6 aparate radar. Potrivit informațiilor furnizate de catre IPJ Salaj, in total au fost depistați 95 de conducatori auto care au incalcat regimul legal de viteza, alte 50 de sancțiuni fiind aplicate pentru alte abateri in trafic. „De asemenea, polițiștii au suspendat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 30 mai, polițiștii rutieri salajeni in colaborare cu colegi de-ai lor din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au acționat pe drumurile din județul nostru, pentru combaterea excesului de viteza. Acțiunea s-a desfașurat in intervalele orare 08:00-12:00 și 15:00-19:00, iar polițiști participanți…

- In data de 20 mai, in intervalele orare 09.00:12.00 și 15.00-18.00, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș, in colaborare cu Serviciul Rutier Satu Mare, Biroul Rutier Sighetu Marmației și Formațiunea Rutiera Seini au organizat și desfașurat o acțiune pe linia combaterii nerespectarii regimului legal…

- Ieri, 20 mai, in intervalele orare 09.00:12.00 și 15.00-18.00, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș, in colaboarare cu Serviciul Rutier Satu Mare, Biroul Rutier Sighetu Marmației și Formațiunea Rutiera Seini au organizat și desfașurat o acțiune pe linia combaterii nerespectarii regimului legal de…

- La data de 17.04.2022, Serviciul Rutier Maramureș a organizat o acțiune de amploare pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza pe DN 1C (Valea Chioarului-Baia Mare-Seini), DN 18B (Baia Mare-Cernești), DN 18 (Rona de Sus-Moisei) ocazie cu care au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale…

- Nu mai este nimic anormal in ziua de azi sa prinzi șoferi gonind cu viteze foarte mari prin localitate. Polițiștii rutieri maramureșeni au avut ieri, 17 aprilie, de lucru cu vitezomanii de pe drumurile din județ. Astfel, in data de 17.04.2022, Serviciul Rutier Maramures a organizat o acțiune de amploare…

- Polițiștii maramureșeni au acționat la sfarșitul saptamanii trecute pe toate tronsoanele de drum din județ in vederea depistarii și sancționarii conducatorilor de autoturisme care nu respecta normele rutiere in vigoare și totodata, pentru combaterea producerii unor evenimente rutiere neplacute. ”Scopul…

- Polițiștii maramureșeni au acționat in acest week-end pe toate tronsoanele de drum din județ in vederea depistarii și sancționarii conducatorilor de autoturisme care nu respecta normele rutiere in vigoare și totodata, pentru combaterea producerii unor evenimente rutiere neplacute. Scopul polițiștilor…

- Marți, 1 martie, polițiștii maramureșeni au avut o altfel de misiune in trafic, una speciala, ce marcheaza inceputul primaverii. ”A devenit deja o tradiție ca polițiștii, in prima zi de primavara, sa intreprinda o altfel de ,,misiune”: aceea de a aduce un zambet pe buzele doamnelor și domnișoarelor…