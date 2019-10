Stiri pe aceeasi tema

- Faza optimilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2019/2020, se desfasoara in aceasta saptamana si debuteaza marți cu primele doua meciuri. Printre cele 16 adversare care iau startul in acest tur se regasesc trei cluburi din Liga 2 si altele trei din Liga 3, restul fiind din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Marți acceleram catre profit cu un combo pe care se regasesc pariuri din tenis, hochei și fotbal. Mizam pe Barty – Osaka, confruntare de la Turneul Campioanelor in care nipona pornește ușor favorita la pariuri, analizam si un meci de hochei din Danemarca, Aalborg – Sonderjske, din care golurile nu…

- ​Antrenorul Eugen Neagoe a fost la Giurgiu, la meciul cu Astra, si a afirmat ca FC Hermannstadt putea obtine mai mult de un punct în partida de luni. De marti, el va fi antrenorul principal al sibienilor si spune ca medicii i-au transmis ca poate reveni la meseria de tehnician, dupa infarctul…

- In cea de-a XII-a etapa din Casa Liga I, A.F.C. Hermannstadt va intalni pe ASTRA Giurgiu in deplasare. Oficialii clubului au anunțat ca din lotul echipei sibiene vor lipsi Kevin Rimane, accidentat in meciul de Cupa Romaniei cu Chindia Targoviște, dar și Gabriel Debeljuh. Read More...

- Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Costel Enache, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca partida contra celor de la FC Botosani, din etapa a 11-a a Ligii I de fotbal, va fi una dificila, insa spera la un rezultat pozitiv. ''Suntem in fata unui joc important, un joc dificil.…

- Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Costel Enache, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca in Cupa Romaniei au fost intotdeauna meciuri cu rezultate interesante si ca spera ca formatia sa sa fie capabila sa faca miercuri un joc bun contra Chindiei Targoviste, in saisprezecimile competitiei.…

- In etapa a X-a a Ligii I, A.F.C. Hermannstadt se va deplasa la Sf. Gheorghe, acolo unde se va confrunta cu cei de la Sepsi OSK, o echipa aflata pe locul 8 al clasamentului, avand in prezent cea mai buna aparare din campionat cu 6 goluri primite. Read More...