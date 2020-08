Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), reunita sambata la Geneva, a avertizat ca pandemia de coronavirus va fi "foarte lunga", scrie AFP, conform news.ro.Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara ca sa reevalueze pandemia", a subliniat ca durata sa va fi cu…

- Pandemia de coronavirus ne va afecta zeci de ani de acum incolo. Organizația Mondiala a Sanatații estimeaza ca nici apariția unui vaccin, oricat de rapida ar fi, nu ne va scuti pe termen lung de efectele crizei sanitare actuale. Omenirea trebuie sa invețe sa traiasca cu virusul, a declarat directorul…

- Președintele, din nou fara soluții care sa dea incredere cetațenilor legat de criza coronavirusului. Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, in contextul creșterii cazurilor de coronavirus, ca este „un moment critic” și ca pandemia nu are mai multe valuri, ci doar unul mare. „E clar ca trebuie facut…

- Anotimpurile nu par sa aiba impact asupra modului in care evolueaza pandemia de coronavirus, a declarat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), avertizand asupra iluziei ca oamenii ar fi mai protejati vara, relateaza agerpres.ro.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca pandemia continua sa se agraveze in lume, in special in Statele Unite unde un nivel record de cazuri a fost atins miercuri, peste 50.000 de persoane contaminate confirmate intr-o zi, scrie AFP.

- Pandemia de coronavirus nu s-aincheiat, iar in realitate, virusul se raspandește accelerat, aspus directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații.Multe țari au inregistrat progrese in lupta impotriva COVID-19,dar la nivel global pandemia este in expansiune, a spus TedrosAdhanom Ghebreyesus.Pandemia…

- Pandemia de COVID-19 este ''departe de a se fi incheiat'' si ''chiar se accelereaza'', a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cerand intregii luni sa actioneze imediat, fara a astepta un vaccin.

- Desi situatia din Europa se amelioreaza, Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca, pe plan global, situația se agraveaza. Peste 100.000 de noi cazuri au fost inregistrate, zilnic, in noua din ultimele 10 zile.