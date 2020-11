Stiri pe aceeasi tema

- In Ungaria, primul lot de vaccinuri anti-COVID-19 va ajunge probabil la sfarsitul lui decembrie sau inceputul lui ianuarie anul viitor. Anuntul a fost astazi de premierul Viktor Orban la postul national de radio, preluat de Reuters. Orban a afirmat ca Ungaria discuta despre vaccinuri cu China si Rusia,…

- ”Nu s-a discutat un astfel de demers. Eu nu cred ca in acest an sarbatorile de iarna vor fi ca in alți ani. Cu siguranța vor fi restricții in vigoare, cu siguranța se va putea calatori in puține locuri. Cred ca anul acesta ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului, in și cu familia”…

Primii pacienți infectați cu COVID-19 au fost transferați vineri la spitalul modular amplasat langa Iași, in comuna Lețcani. Noua unitate medicala s-a transformat intr-o secție externa a Spitalului de Boli Infecțioase Iași, relateaza Ziarul de Iași.Complexul functioneaza cu 30 de paturi pentru bolnavii…

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a vizitat spitalul mobil de la Letcani care incepand de vineri primeste pacienti infectati cu COVID-19, aceasta unitate sanitara mobila functionand ca sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi pe toata perioada pandemiei, potrivit Agerpres.Cu…

Primii pacienti cu COVID-19 sunt internati la spitalul mobil de la Letcani, din judetul Iasi. Unitatea primește, deocamdata, doar pacienți cu forme ușoare și medii. Și ministrul Sanatații a fost azi acolo.

Spitalul mobil construit langa Iasi, la Letcani, devine functional de astazi, insa cu paturi putine si personal insuficient. Spitalul modular de la Letcani se deschide cu doar 20 de paturi pentru pacientii cu forme usoare si medii de coronavirus, iar de bolnavi se vor ocupa cadre medicale de la Spitalul…

Spitalul mobil Covid-19, promis la inceputul anului de autoritatile iesene, a fost finalizat, unitatea avand 250 de paturi, dintre care 100 la Terapie Intensiva, urmand a primi primii pacienti dupa acordarea avizelor de catre Ministerul Sanatatii, potrivit news.ro.Presedintele Consiliului Judetean…