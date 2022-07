Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj de Ziua Imnului National, in care arata ca in contextul international actual, in fata unor provocari fara precedent, Romania isi continua demersurile de consolidare a relatiei transatlantice, promoveaza protejarea drepturilor omului, garantarea…

- Justitia americana a inculpat pentru „furt de identitate” un cuplu care a trait timp de 35 de ani sub numele de bebelusi decedati, un dosar marcat de suspiciunea de spionaj. Walter Primrose si sotia sa, Gwynn Morrison, ambii nascuti in 1955, au fost arestati vineri in Hawaii. Potrivit documentelor judecatoresti,…

- Hungary and Romania are in talks to increase the capacity of a natural gas pipeline interconnector that straddles their borders to more than 3 billion cubic metres (bcm) of gas per year, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto said on Tuesday, according to Reuters. Szijjarto said the planned expansion…

- Aproape 15.000 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultima saptamana, a anuntat luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a precizat ca vor fi reluate raportarile zilnice. Ministrul Sanatatii a declarat ca in ultima saptamana au fost diagnosticate 14.943 de cazuri de COVID, in spitale…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca Romania si-a atins toate obiectivele pe care si le-a propus la Summitul NATO de la Madrid, fiind luate decizii majorare cu privire la aspectele ce tin de securitate si de aparare.„Am reusit sa avem, o reconfirmare puternica a importantei strategice…

- Ministerul Apararii anunța ca versiunea de limba engleza a site-ului sau a fost atacata cibernetic, sambata. Conform MApN, atacul cibernetic a fost unul de tip DDoS (Distributed Denial of Service), la fel ca celelalte atacuri cibernetice asupra unor instituții publice din Romania. Originea atacului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, proiectul de lege al USR prin care angajatii din Romania si fostii salariati vor avea acces, online si neingradit, la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Potrivit legii, angajatii vor putea vedea, oricand, informatiile privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Mihaelei Ciochina, pentru un mandat de 9 ani. Anunțul a fost facut de Administratia Prezidentiala. Mandatul Mihaelei Ciochina, pana acum consilier prezidențial – Departamentul Constituțional…