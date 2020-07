Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 18 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Pana astazi, 13 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de pacienți vindecați și 1.860 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Pana astazi, 7 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.620 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.927 au fost externate, dintre care 20.534 de pacienți vindecați și 1.393 de pacienți asimptomatici, externați…

- Pana astazi, 6 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.223 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.413 au fost externate, dintre care 20.213 de pacienți vindecați și 1.200 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Inca 391 de persoane s-au infectat cu coronavirus in ultimele 24 de ore in Romania, la terapie intensiva fiind internate 215 persoane. Pana in prezent, in Romania au fost confirmate 28.973 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.132…

- Nelu Tataru, ministru al Sanatații, a povestit, intr-un interviu pentru Digi24, momente sensibile petrecute la inceputul pandemiei de COVID-19, in Romania. Inclusiv despre sentimentul de teama a vorbit acesta. La 5 saptamani de la numirea in funcția de ministru, atunci cand a trebuit sa-și revada…

- Pana astazi, 3 iulie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.166 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (noul coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.432 au fost externate, dintre care 19.545 de pacienți vindecați și 887 de pacienți asimptomatici, externați la…