Stiri pe aceeasi tema

- PNL nu exclude contestarea la CCR a legii privind majorarea alocațiilor. Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca analizeaza modul in care poate ataca la Curtea Constituționala legea care dubleaza alocațiile copiilor și a facut un apel la parlamentari ”sa nu ai voteze pomeni”, conform…

- Daca PSD se ține de ceea ce spune, pentru Guvernul Orban va urma o moțiune de cenzura, cu șanse mari sa treaca. PSD a avertizat recent ca va depune moțiune de cenzura daca Guvernul nu marește pensiile cu 40 la suta din septembrie, iar premierul Ludovic Orban tocmai a recunoscut ca nu va crește punctul…

- Și PSD a reacționat fața de Legea pensiilor speciale propusa de PNL susșinând ca singura soluție viabila este impozitarea acestora. ”Știți foarte bine ca avem câteva decizii ale CCR prin care se stabilește foarte clar ca pensiile speciale nu pot fi eliminate. Singura soluție…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, sambata seara, ca pensiile vor crește „atat cat va permite economia”, el precizand ca se va incerca și majorarea alocațiilor „atat cat va permite situația bugetara”. „Pensiile vor creste. Cu cat vor creste pensiile depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva…

- Ludovic Orban anunta ca punctul de pensie va creste de la 1 septembrie, cu toate ca economia merge prost. Cu cat vor crește pensiile depinde de starea economiei, a mai spus premierul. „Pensiile vor creste. Cu cat vor creste pensiile depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva de a putea plati…

- Ce se intampla cu majorarea pensiilor, din toamna. Orban: “Vom creste pensiile, dar in functie de posibilitatile reale. Drumul spre iad e pavat cu bune intentii” Guvernul are ca prioritate plata pensiilor si salariilor si va creste pensiile, dar numai dupa o analiza foarte serioasa, in functie…

- Premierul ungar Viktor Orban a lasat de inteles vineri ca Budapesta ar putea ignora decizia din aceasta saptamana a Curtii de Justitie a UE (CJUE) conform careia zonele sale de tranzit pentru migranti ar incalca legislatia UE, relateaza DPA.Decizia de joi a Curtii Europene de Justitie incearca…

- Ludovic Orban a precizat ca obiectivul Guvernului pe care il conduce este sa majoreze pensiile, incepand din luna septembrie, dar ca Ministerul Finantelor va face un raport si in baza acestuia va fi luata decizia finala. CRESTEREA PENSIILOR in etape. Planul de ultima ora al Guvernului Orban…