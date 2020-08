Prima etapa a extinderii platformei de stationare a avioanelor a fost finalizata. Cu o intarziere de aproximativ un an, Centrul de mentenanta construit de Aerostar are acces la pista Aeroportului, astfel ca avioane mari de pasageri, precum Airbus 320 sau Boeing 737, pot fi aduse in uriasul hangar. Saptamana viitoare vor incepe lucrarile la una dintre cele doua noi cai de rulare care vor lega platforma extinsa de parcare a avioanelor de pista. Asa cum am mai relat (...)