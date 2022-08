Stiri pe aceeasi tema

- In patrul luni de zile, Guvernul a platit pentru refugiații ucraineni din județul Bacau gazduiți de persoanele private suma de 1,75 milioane de lei. Pentru fiecare refugiat s-au platit cate 50 de lei pe zi pentru cazare și cate 20 de lei pentru mancare. Banii nu au ajuns in mainile refugiaților, ci…

- Zilele trecute, in presa ruseasca, a aparut un articol despre o situație mai mult decat interesanta din Ucraina. Pe scurt, s-a aflat ca doi politicieni ucraineni, care aveau pusa eticheta de „pro-ruși”, erau de fapt angajați ai serviciilor de informații militare. Deputatul Evgheni Șevcenko a aparut…

- In 23 de zile incep primele lucrari pe A7 (Autostrada Moldova), a anunțat directorul General al CNAIR, Cristian Pistol. A fost emis astazi Ordinul de Incepere pentru cei 28,35 de km ai lotului 2 (Mizil-Pietroasele) al Autostrazii Ploiești – Buzau (secțiunea din Muntenia a A7). Incepand din data de 11…

- Cat timp traim pe acest pamant, trebuie sa-l cautam mereu pe Dumnezeu. Oricat l-am gasi prin creatie, revelatie, filozofie si stiinta, prin oamenii care sunt chipul si asemanarea sa (Gen 1,26), mai ramane inca mult de cautat pana il vom gasi definitiv, total, pentru a-l vedea asa cum este (1In 3,2).…

- In curand, lucratorii vor avea acces la toate datele referitoare la activitatea lor, inscrise de catre angajator in Registrul general de evidența a salariaților (REVISAL). In acest scop, recent, Ministerul Muncii a publicat pe site-ul sau un proiect de hotarare privind ”Procedura de acces online a salariaților…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Bacau ne anunța ca, in ultima saptamana, numarul persoanelor confirmate cu COVID este de 71, in creștere fața de perioadele precedente – 53 de cazuri acum doua saptamani, respectiv, 26, acum trei saptamani. Și numarulpacienților internați in spitale s-ar fi dublat,…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau vor asigura masurile de ordine publica la toate manifestarile publice cultural-artistice sau sportive organizate pe raza județului, astfel: – in perioada 01-03 iulie 2022, in Parcul Cancicov, la Festivalul ASI BAKLAVA STEET FOOD; -in perioada…

- 4700 de lei reprezinta valoarea totala a amenzilor aplicate de efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau in acest weekend, in urma misiunilor de ordine publica executate atat in sistem integrat, in cooperare cu polițiști, cat și prin patrule de jandarmi. Cele peste 40 de sancțiuni contravenționale…