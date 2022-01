În sfârșit, ninge în majoritatea zonelor țării. Unde sunt emise avertizări Jumatatea de Vest a țarii este, sambata, sub atenționare cod galben de ninsoare și viscol, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. In majoritatea zonelor a nins, iar la București se vor mai semnala fenomene mixte. In Banat, Crișana, Maramureș și local in vestul și nord-vestul Transilvaniei, vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare și se […] The post In sfarșit, ninge in majoritatea zonelor țarii. Unde sunt emise avertizari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

