Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea trece Dunarea, in Serbia, cu bacul Foto: Arhiva. Momentul în care vom putea trece Dunarea cu bacul de la Moldova Noua, România în Golubac, Serbia se apropie. Primarul orașului Moldova Noua, Adrian Torma a anunțat pe pagina sa…

- Profesorul universitar Dorel Sandesc, unul dintre cei mai iubiti si pretuiti medici din Banat, actual presedintele al Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, a raspuns la intrebarea „Ce-ati face daca v-ati intalni cu Romania, intr-o dimineata, in cafenea?”. Rememorand o declarație facuta…

- O echipa de filmare Netflix și activiștii de mediu care ii insoțeau prin padurile din Banat a fost agresata de taietorii ilegali de lemne. Potrivit unei postari pe Facebook a organizației Agent Green, echipa de filmare a Netflix, care lucreaza pentru documentarul „Broken”, și ecologiștii care ii insoțeau…

- „Știu ca oamenii sunt nemulțumiți, dar eu ca primar și intreaga instituție pe care o conduc am facut toate demersurile pentru a atrage investitori. Am contactat peste 120 de firme, am oferit cadru legal și in noul PUG avem prevazuta o zona industriala, cu terenuri la prețuri foarte mici și…

- Sambata, la Lugoj a avut loc cea de-a VII-a intalnire a Bisericilor Reformate din Euroregiunea DKMT (Dunare – Criș – Mureș – Tisa). Intalnirea a fost gazduita de Biserica Creștina Baptista „Harul” și a reunit 1.200 de credincioși reformați din Serbia, Ungaria și Romania. La eveniment…

- 'La momentul actual, acestea sunt depozitate, impropriu, in parcarea Punctului de Trecere a Frontierei Naidas. Este vorba de un numar de 63 autoturisme, care afecteaza imaginea estetica a acestui punct. Vom demara, in cel mai scurt timp posibil, o actiune de identificare a unui teren in apropierea…

- Un incendiu de vegetație a cuprins o suprafața intinsa din Caraș-Severin, aproape de Dunare. Focul s-a apropiat periculos de mult de o locuința aflata in zona. „In jurul orei 17.00 a fost anunțat un incendiu de vegetație izbucnit intre Moldova Noua și Coronini, in zona Varand. Incendiul a afectat o…