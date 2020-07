În sfârșit: Chinezii s-au SĂTURAT Autoritatile chineze se concentreaza in prezent asupra monitorizarii sigurantei sanitare a alimentelor comercializate in cele circa 44.000 de piete de produse proaspete, cum a fost cea din Wuhan, considerata a fi la originea pandemiei de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Autoritatile ruse au raportat sambata peste 8.800 de noi cazuri de Covid-19 si aproximativ 200 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore din cauza bolii. In Rusia au fost depistate 8.855 de cazuri in ultimele 24 de ore, potrivit Reuters. Astfel, totalul infectarilor inregistrate este de 458.689.…

- Hu Weifeng a lucrat cu medicul Li Wenliang devenit celebru dupa ce a decis sa vorbeasca in public despre epidemia declanșata in Wuhan inca din decembrie. Doctorul a avut curaj sa se alature colegilor sai și, de patru luni, posta in social media diverse avertismente cu privire la pericolele generate…

- Autoritatile sanitare chineze au raportat la sfarsitul saptamanii trecute ca au confirmat sambata 17 noi cazuri de contaminare cu coronavirus in China continentala, dintre care sapte infectari se refera la persoane venite din strainatate, scrie Reuters.Citește și: VIDEO - Marcel Ciolacu a…

- Acuzațiile Beijingului au vizat in primul rand Franța. Parisul n-a primit prea bine criticile de pe site-ul ambasadei chineze cu privire la modul in care guvernul de la Paris se ingrijește de persoanele in varsta. Ca urmare, ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, l-a chemat pe ambasadorul…

- Autoritațile sanitare din Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus, au revizuit vineri bilanțul deceselor provocate de Covid-19, anunțand cu 50% mai mulți morți, relateaza Reuters și Guardian. Astfel, bilanțul a fost revizuit de la 2.579 la 3.869, scrie Hotnews.ro. Decizia Centrului de prevenții și…

- China a recunoscut ca a mintit in criza coronavirusului si a declarat mai puține cazuri. China recunoaste ca a mintit in privinta numarului de decese inregistrate in provincia Wuhan, epicentrul pandemiei de Covid-19. Autoritatile recunosc abia acum ca numarul deceselor cauzate de coronavirus este cu…

- Chinezii dau vești TERIBILE! Vezi cat rezista, de fapt, VIRUSUL pe MAȘTI Cercetatorii spulbera un nou mit legat de coronavirus. Oamenii de știința de la Universitatea din Hong Kong au stabilit ca virusul de la Wuhan, sau pur și simplu coronavirusul care face ravagii in lume, poate rezista pe o masca…