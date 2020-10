Cel mai important simbol care vorbește despre originile poporului roman, parte a patrimoniului mondial UNESCO, am numit Cetatea Sarmizegetusa Regia, a intrat, in fine, dupa mulți ani, in atenția autoritaților culturale din Romania, beneficiind de un proiect de restaurare in valoare de 1.998.175 euro. Intervențiile vor consta in restaurarea cetații și punerea in valoare a componentelor sale arheologice (ziduri de fortificație, pavimente, piese litice), prin crearea unei aplicații IT, disponibila pe telefon, care reconstituie diverse zone din Capitala Daciei. Intre noi fie vorba, suma este nesemnificativa,…