Primarul Brașovului, Allen Coliban, și partenera de viața, Camelia Clem, vor ieși oficial din ACS FC Brașov Steagul Renaște. In 8 septembrie este termen pentru modificarea statului clubului. Astfel, se dovedește inca o data ca primarul Coliban este un mincinos. In documentele clubului, și la aceasta ora el și concubina sunt membri fondatori. Mai mult, chiar și sediul oficial al Clubului este acasa la el, in Piața Teatrului… De asemenea, cu aceasta ocazie va avea loc și indreptarea erorii materiale prin care municipiul Brașov, reprezentat legal de primar, nu mai este regasit in calitate de membru…