În septembrie, o furtună magnetică puternică va acoperi Pămîntul Conform prognozei Laboratorului de astronomie solara al Institutului de fizica al Academiei Ruse de Știința, pe 4 septembrie o furtuna magnetica de nivel G1 va acoperi Pamintul. Se remarca faptul ca aceasta nu va fi super-puternica și va dura doar citeva ore. O creștere a activitații solare se așteapta și pe 3 și 5 septembrie. Oamenii de știința spun ca toate erupțiile solare majore din vara Citeste articolul mai departe pe noi.md…

