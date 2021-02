Stiri pe aceeasi tema

- Patru elevi si opt cadre didactice s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 in Vrancea, de la inceputul semestrului II si pana in prezent, iar patru clase si-au suspendat cursurile ‘fata in fata’ din cauza noului coronavirus, a informat, luni, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ). ‘Din data de 8 februarie…

- Studenții, cadrele didactice și consiliile facultaților de la UVT au decis pentru semestrul al doilea al anului universitar ca activitațile sa se reia in mare parte online. Excepție fac specializarile de arta, sport, muzica și teatru. La Universitatea de Medicina și Farmacie Timișoara se vor relua activitațile…

- Senatul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat, in ședința din data de 28 ianuarie 2021, ca activitațile didactice la inceputul semestrului al II-lea, anul universitar 2020/2021, sa se desfașoare in format mixt (activitați online și „fața in fața”), la fel ca in primul semestru.…

- In mod concret, la licenta, universitatea a decis ca facultatile de Agricultura, Horticultura si Zootehnie sa efectueze activitati didactice fata in fata in primele sapte saptamani ale semestrului cu studentii din anii I si IV. Doar de la Horticultura vor veni la Iasi la cursuri si studentii din anul…

- Consiliul de Administratie al Universitatii ”Stefan cel Mare” Suceava (USV) a decis sanctionarea cu avertisment scris a 113 studenti pentru tentative de plagiat. Studenții au dreptul de contestatie in termen de trei zile de la notificare, a informat, miercuri, Biroul de presa al institutiei academice,…

- N. Dumitrescu Intrucat mesajul primit din partea Ministerului Educației și Cercetarii a fost acela de menținere a activitații didactice fara prezența fizica a studenților in salile de curs, Consiliul de Administrație al Universitații ”Petrol-Gaze” Ploiești a luat decizia de menținere a activitații on-line…

- In conformitate cu prevederile ordinului nr. 6.122/7.12.2020, semnat de ministrul Monica Cristina Anisie, activitațile didactice care impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal se suspenda pentru perioada 9 decembrie…