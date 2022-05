Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Marii Britanii la Chișinau a venit cu o reacție, dupa ce ministrul rus de externe, Serghe Lavrov a declarat ca Republica Moldova ar trebui sa-și faca griji cu privire la incercarile de a o trage in NATO. „Regatul Unit și aliații sai din NATO respecta pe deplin neutralitatea Moldovei, definita…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat, intr-un interviu pentru News.ro, ca Republica Moldova trebuie sa aiba parte de acelasi tratament ca Ucraina in negocierile de aderare la UE. De la inceputul razboiului, Comisia Europeana a trimis 150 de milioane de euro la Chisinau, iar in asteptare…

- Informația se pare ca ar proveni de la serviciile de informații ale Kievului. Potrivit acestora, intervenția militara ar urma sa se desfașoare pe un scenariu "Donbas", pus in practica in regiunea separatista Transnistria. Exista „o serie de indicatori” care semnaleaza un atac in viitorul apropiat asupra…

- Interpolul a trimis o echipa in Republica Moldova, pe fondul temerilor ca traficanții de carne vie ar putea face victime printre refugiații ucraineni, scrie BBC . Agenția a primit informații ca indivizi care fac parte din rețele de trafic uman au fost depistați la punctele de trecere a frontierei dintre…

- Elvetia ofera o contributie de 2 milioane de franci pentru fondul special creat de Guvern pentru gestionarea fluxului refugiatilor in Republica Moldova. Anuntul a fost facut de presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, in cadrul unei conferinte comune cu presedintele Maia Sandu, la Chisinau,…

- Politicianul pro-rus Igor Dodon, îndeamna conducerea de la Chișinau "sa fie mai atenta cu afirmații despre faptul ca Republica Moldova va parasi CSI", dupa cum a afirmat aseara șeful statului, Maia Sandu. Potrivit socialistului, efectele ieșirii Moldovei din CSI presupun…

- „Uniunea Europeana trebuie sa ofere Republicii Moldova exact ceea ce ii ofera si Ucrainei. Daca oferim Ucrainei o perspectiva clara de aderare la Uniunea Europeana, atunci trebuie sa oferim exact acelasi lucru si Republicii Moldova, a transmis, marti, deputatul european Siegfried Muresan (PPE / PNL),…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astazi o intrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Kent Logsdon. Dupa cum a anunțat Serviciul de presa al șeful statului moldovenesc, Discuția a vizat situația curenta de securitate din regiune și impactul ei asupra Moldovei.…