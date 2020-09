Stiri pe aceeasi tema

- The candidates supported by the National Liberal Party (PNL) and the Save Romania Union - Party of Liberty, Unity and Solidarity (USR PLUS) Alliance for the city halls of districts 1, 2 and 6 - Clotilde Armand, Radu Mihaiu and Ciprian Ciucu - are still supported with the most votes in Sunday's elections,…

- Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la primariile sectoarelor 1, 2 si 6 - Clotilde Armand, Radu Mihaiu si Ciprian Ciucu - se mentin in continuare cu cele mai multe voturi la alegerile de duminica, iar la sectoarele 3, 4 si 5 se afla pe primul loc Robert Negoita (Pro Bucuresti 2020), Daniel Baluta…

- Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la primariile sectoarelor 1, 2 si 6 - Clotilde Armand, Radu Mihaiu si Ciprian Ciucu - se mentin in continuare cu cele mai multe voturi la alegerile de duminica, iar la sectoarele 3, 4 si 5 se afla pe primul loc Robert Negoita (Pro Bucuresti 2020), Daniel Baluta…

- The candidates supported by PNL (National Liberal Party) and USR PLUS (Save Romania Union - Party of Liberty, Unity and Solidarity Alliance) in the city halls of districts 1, 2 and 6 - Clotilde Armand, Radu Mihaiu and Ciprian Ciucu - are still supported with the most votes in Sunday elections, as…

- The candidates supported by National Liberal Party (PNL) and Save Romania Union - Party of Liberty, Unity and Solidarity Alliance (USR PLUS) for the mayoralties of Sectors 1, 2 and 6 of Bucharest, Clotilde Armand, Radu Mihaiu and Ciprian Ciucu, won the most votes in Sunday's elections, while in Sectors…

- The candidates supported by National Liberal Party (PNL) and Save Romania Union - Party of Liberty, Unity and Solidarity Alliance (USR PLUS) for the mayoralties of Sectors 1, 2 and 6 of Bucharest, Clotilde Armand, Radu Mihaiu and Ciprian Ciucu, won the most votes in Sunday's elections, while in Sectors…

- Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6, Clotilde Armand, Radu Mihaiu si Ciprian Ciucu, au obtinut cele mai multe voturi la alegerile de duminica, in timp ce la Sectoarele 3, 4 si 5 se afla pe primul loc Robert Negoita (Pro Bucuresti 2020), Daniel Baluta (PSD) si,…

- Rezultatele parțiale ale votului la alegerile locale din 27 septembrie 2020 indica modificari majore din punct de vedere politic in județele din Romania.Potrivit unui grafic publicat de Europa Libera, se remarca faptul ca, potrivit datelor parțiale de la nivel național, PNL este partidul care conduce…