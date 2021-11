Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii lasa sec pentru postul Craciunului duminica, 14 noiembrie, aceasta fiind ultima zi in care se consuma de “dulce”: carne, branza, lapte, oua. Cand aceasta data cade miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte. Postul Craciunului dureaza pana pe 24 decembrie inclusiv.

- Inaltpreasfintitul Teofan, mitropolit al Moldovei si Bucovinei, a sustinut o predica la finalul Liturghiei de duminica, 31 octombrie, in care ii indeamna si pe credinciosi, dar si pe preoti, sa se intoarca la cartile sfinte si sa nu astepte sa le cada in fata minuni din cer. IPS Teofan a amintit de…

- Episcopul Ioan Casian al Canadei a slujit duminica in Catedrala „Sf. Gheorghe” – Saint-Hubert din Quebec, unde a vorbit despre cum putem deveni „sol roditor” in timpurile pe care le traversam, noteaza Basilica.ro. „Intr-o lume atat de marcata de incertitudini și de feluriți factori care tind…

- Mineiul lunii octombrie anunța ca, ‘dupa 11 zile ale acestei luni, in Duminica viitoare, savarșim pomenirea Sfinților Parinți, celor ce s-au adunat in Niceea, a doua oara, la al șaptelea a toata lumea Sinod, trei sute șaizeci și cinci de Sfinți Parinți, spre lepadarea și rasturnarea dogmelor celor…

- Acoperamantul Maicii Domnului este o sarbatoare importanta praznuita pe 1 octombrie. Este o zi in care se face pomenire de o minune petrecuta in biserica Maicii Domnului din Vlaherne (Constantinopol), in timpul imparatului Leon Inteleptul (886-911). Potrivit crestinortodox.ro, intr-o noapte, pe cand…

- Prin ea, lumii a rasarit Bucuria. Prin ea s-a facut inceputul minunilor lui Hristos, scara cereasca fiind pentru pogorarea lui Dumnezeu printre oameni. Ea este acoperamantul lumii, cel mai lat decat norul, și podul care ii trece la cer pe cei de pe pamant. Dumnezeu ne-a aratat-o a fi ...

- Opt septembrie reprezinta data la care creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor drept Sfanta Maria Mica. Aceasta este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, care a inceput la 1 septembrie și totodata cea mai mare sarbatoare a toamnei. In aceasta zi credincioșii trebuie…

- Buna seara! Domnule Avramescu, cu voia bunului Dumnezeu, intr-o zi insorita, ghidat de soția mea Aurora, am ajuns pe taramul minunat pe care l-ați modelat dupa sufletul mare pe care-l aveți și am descoperit o parte din frumusețile pe care cu pasiune le-ați pregatit pentru a putea fi admirate. Vazand…