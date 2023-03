Stiri pe aceeasi tema

- Mult așteptatul moment al infruntarii finale la America Express a sosit! In aceasta seara, de la ora 20:00, Marea Finala a celui mai dur reality show din Romania aduce la Antena 1 și AntenaPLAY spectaculoasa infruntare intre echipele Andreea Balan - Andreea Antonescu și Catalin Bordea - Nelu Cortea.

- Miercuri seara a avut loc show-ul de stand-up comedy Fools’ Night Out, susținut de Micutzu, Cortea și Bordea, care au reușit sa umple Sala Palatului și sa impresioneze publicul. Printre spectatori s-a aflat și Andreea Balan.Vedeta de la Antena 1 a fost luata in vizor de Cortea, concurentul cu care se…

- Este seara decisiva la America Express, fiind ultima eliminare pe Drumul aurului inainte de Marea Finala. Catalin Bordea și Nelu Cortea, Andreea Balan și Andreea Antonescu, Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu sunt cele trei echipe ramase in show-ul de la Antena 1. Numaratoarea inversa spre ultima eliminare…

- Incepe saptamana mega finalei America Express - Drumul Aurului. In ediția din aceasta seara se da batalia pentru ultima amuleta a sezonului pe plajele de la Marea Caraibilor. Catalin Bordea recunoaște ca este epuizat, insa nu vrea sa renunțe la marele premiu.Azi, de la ora 20:00, la Antena 1 incepe…

- Au mai ramas doar 4 echipe in cursa de pe Drumul aurului, iar competiția este tot mai apriga, cu atat mai mult cu cat Irina Fodor adauga o miza cu mare greutate in joc. In seara aceasta, la Antena 1, de ora 20:00, incepe etapa semifinala la America Express, care vine cu noi misiuni solicitante, dublate…

- Irina Fodor sancționeaza concurenții de la America Express, pentru ca nu au respectat regulile emisiunii. Prezentatoarea de la Antena 1 a fost nevoita sa aplice penalizari celor cu care a avut probleme. Cursa spectaculoasa pentru a doua imunitate in Guatemala, țara care ingreuneaza misiunile echipelor…

- In aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, aventura America Express continua spectaculos cu o schimbare de peisaj: cele 7 perechi de vedete lasa Mexicul in urma, trec granița și pașesc in inima Americii Centrale. Incepe prima etapa din Guatemala, chiar in mijlocul junglei, printre impresionantele…

- Irina Fodor a dat startul ultimei etape din Mexic in ediția America Express difuzata de Antena 1 aseara, de la ora 20:00, provocandu-i pe concurenți la o intrecere atent monitorizata pentru amuleta și Joker. Dupa o serie de probe la care au consumat dulciuri, au fost nevoiți sa arda cel puțin 500 de…