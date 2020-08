Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul a fost confirmat cu coronavirus The post Primaria Reghin a fost inchisa! Viceprimarul a fost confirmat cu coronavirus appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Primaria Reghin a fost inchisa! Viceprimarul a fost confirmat cu coronavirus Credit autor: L A. Source

- Numarul cazurilor noi de coronavirus ramane in media zilelor trecute, conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 14 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate…

- Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 326 de cazuri noi de COVID-19, din 12.585 de teste efectuate. De asemenea, 16 persoane infectate cu noul coronavirus au murit. Crește numarul pacienților internați la Terapie Intensiva. Daca ieri erau 205 pacienți, astazi numarul acestora a ajuns la 222. Pana…

- Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat, unitate suport pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, s-a umplut de pacienti, astfel ca noile internari se fac acum in sectiile TBC si Boli Infectioase din Spitalul Judetean Buzau, potrivit news.ro.Potrivit dr. Carmen Scantei de la Directia de Sanatate…

- Inca cinci pacienti au decedat in spitale in urma infectarii cu noul coronavirus, iar bilantul mortilor se ridica, astfel, la 1253. Pacientii aveau varste cuprinse intre 62 si 90 de ani si aveau comorbiditati, potrivit unei informari transmise, sambata, de Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- Bilanțul a ajuns, astfel, la 1.156 dintre care 63 sunt din Mureș. Au fost confirmate și 198 de noi cazuri de imbolnavire, numarul total fiind de 17.585. Peste 10.500 de persoane s-au vindecat, dar 203 pacienți raman internați la Terapie Intensiva. Autoritațile au raportat ieri 662 de cazuri de infectare…

- Alti 80 de muncitori romani, infectati cu coronavirus in Germania. Anuntul facut de MAE si reactia autoritatilor germane Cel putin 80 de romani au fost confirmati cu coronavirus in Germania. Toti lucreaza la un abator din landul Renania de Nord-Westfalia, in vestul tarii. In total, la acea unitate au…