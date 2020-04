Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Credincioșii pot urmari slujba la televizor sau online. Libertatea va transmite slujba de Inviere de la Patriarhie, oficiata de Patriahul Daniel, incepand cu ora 23:30.Masurile drastice de sarbatorilor…

- Lumina Sfanta a coborat la Biserica Sfantului Mormant sambata, 18 aprilie, in jurul orei 13:50 intr-o ceremonie restransa, fara participarea credinciosilor. Tot in conditii exceptionale impuse de pandemie, Lumina Sfanta a fost distribuita catre delegatii Bisericilor Ortodoxe. Acestia nu au coborat din…

- Lumina Sfanta s-a aprins in Sambata Mare, in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, de unde va fi trimisa in tari din intreaga lume, inclusiv in Romania. Sfanta Lumina de la Ierusalim este considerata cea mai clara dovada a dreptei credinte, cea mai evidenta dintre minunile crestine care se petrec…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat o modificare a protocolului cu Biserica Ortodoxa și noi modalitați prin care Paștile și Lumina Sfanta de Inviere vor ajunge la credincioși. Ministrul de Interne a declarat ca Slujba de Inviere se va face fara credincioși. ”Am avut noi discutii cu Patriarhul…

- Declarațiile ministrului de Interne: – Am avut o noua decizie cu Patriarhul Daniel și am ajuns la un nou acord pentru a revizui unele masuri – Acordul dintre Patriarhie și MAI din data de 14 aprilie 2020se modifica dupa cum urmeaza: – Slujbele religioase se vor oficia cu respectarea indrumarilor BOR…

- Cum vom primi Lumina Invierii in acest an? Unde vedem Deniile și Slujba de Inviere? Ce trebuie sa facem și ce sa nu facem in Saptamana Mare? Sfaturi de la parintele Vasile Ioana, in direct la Interviurile Libertatea.Parintele Vasile Ioana, preot paroh la Biserica Sfantul Nicolae Dintr-o Zi din București…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ce reguli trebuie sa urmeze romanii, pentru Noaptea de Inviere. In acest sens, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a facut mai multe precizari. ”Vom ajuta BOR la impartirea sfintelor Pasti si a luminii sfinte aduse de la Ierusalim in seara Invierii.…

- Cancelaria Sfantului Sinod a luat, miercuri, mai multe decizii referitoare la slujbele de Florii, cele din Saptamana mare si de Sfintele Pasti, in conditiile starii de urgenta. „Intrucat slujbele de Florii, slujbele din Saptamana Mare (a Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti vor fi savarsite anul…