ÎN SCURT TIMP Prefectul Capitalei, la discuții cu părțile implicate în conflictul de la metrou. Sindicatele au refuzat "Am vrut sa am o discuție cu reprezentanții protestatarilor, aceștia refuza invitația. La ora 13:30 am covocat la Prefectura o comisie pe dialog social atat cu sindicatele de la Metrorex, cat și cu CNSLR Frația, confederația de care aparțin, l-am invitat și pe directorul de la Metrorex, le-am transmis și protestatrilor aflați in stații, prin intermediul negociatorilor de la Jandarmeiei, ca-i așteptla discuții...Din partea conducerii sindicatului am primit un refuz".Prefectul a mai precizat ca polițiștii și jandarmii au contabilizat toate incalcarile legii de catre protestatari, atat in ceea ce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

