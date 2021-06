Presedintele SUA, Joe Biden, a convenit marti cu Uniunea Europeana o suspendare timp de cinci ani a taxelor vamale instituite reciproc in disputa privind subventiile acordate companiilor Boeing si Airbus, in schimbul unui sprijin mai consistent al europenilor pentru SUA in fata Chinei, cooperarea dintre UE si SUA pentru contracararea avansului Chinei urmand sa se concretizeze si in crearea unui consiliu tehnologic, relateaza agentia EFE. Biden a venit in Europa in prima sa deplasare externa de cand s-a instalat la Casa Alba, insistand pe ideea ca, dupa Donald Trump, Statele Unite revin la multilateralism…