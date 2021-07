Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de 8 ani care a disparut luni de la domiciliul parintilor, dintr-o localitate din comuna Dagata, Iași, a fost gasita astazi la un canton dintr-o padure. Reprezentantii Politiei si ai Protectiei Copilului au declanșat anchete in acest caz.

- O fetita in varsta de opt ani din comuna ieseana Dagata, disparuta luni de la domiciliu, este cautata de politisti. "Minora (...) a plecat de la domiciliul din localitatea Piscul Rusului, in dimineata zilei de 28 iunie a.c. si nu a mai revenit. Semnalmente: 140 cm inaltime, aproximativ…

- DOCUMENT| Noi MASURI anti-COVID pentru o comuna din județul Alba, care are incidența de infectare de peste 3 cazuri/1000 de locuitori. Hotararea CJSU O noua hotarare a fost adoptata de CJSU Alba, privind constatarea ratei de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS–CoV-2 la nivelul…

- Daca in Bistrița procentul celor vaccinați impotriva Covid-19 a trecut de 27%, in 5 comune din județ nu ajunge nici la 5%. Intr-o comuna doar 1% din locuitori s-au imunizat. Cel mai bine la capitolul vaccinare pare sa stea municipiul Bistrița, unde 27% dintre locuitori s-au vaccinat deja. Urmatorul…

- Comuna suceveana Șaru Dornei a intrat in zona roșie, avand rata de infectare cu noul coronavirus mai mare de trei cazuri la o mie de locuitori. Potrivit Prefecturii Suceava, rata de infectare din Șaru Dornei este de 3,3 cazuri de Covid la mia de locuitori. Alte trei comune din județ sunt in scenariul…

- Rata de infectare in Ghiroda a scazut sub pragul de 1,5 la mia de locuitori, comuna periurbana intrand astfel in scenariul verde. Este pentru prima data de la inceputul pandemiei cand se intampla acest lucru. Aflata in apropierea Timisoraei, Ghiroda a fost una dintre cele mai afecate comune in timpul…

- Comunele Chinteni, Caianu și Palatca reintra in scenariul roșu, dupa ce a crescut numarul cazurilor.In unitațile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj: comuna Caianu (3.77) , comuna Chinteni (4.57), comuna Palatca (4.36), unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile a depașit…

- DOCUMENT| Masuri anti-COVID stabilite pentru comuna Salciua. Incidența, de 4,89 cazuri/1000 de locuitori Stabilirea unor masuri de limitare și prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza comunei Salciua au fost luate de Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, in funcție de incidența…