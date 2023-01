În şase luni ar putea fi realizate implanturi conectate în creierul uman Una dintre aplicații ar permite refacerea vederii Elon Musk a declarat nu cu mult timp in urma ca un dispozitiv wireless dezvoltat de compania sa de cipuri pentru creier, Neuralink, ar trebui sa inceapa testele clinice pe oameni in sase luni, iar una dintre primele sale aplicatii vizate este refacerea vederii, a informat Agenția Reuters, preluata de Agerpres. ”Vrem sa fim extrem de atenti si siguri ca va functiona bine inainte de a pune un dispozitiv pe un om, dar am depus cred ca majoritatea documentelor la FDA si credem ca, probabil, in aproximativ sase luni ar trebui sa putem avea primul nostru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

