- Drumul patimilor lui Isus, la Observator, pentru prima oara la un jurnal de știri de la noi. Echipa principalului buletin de știri al Antena 1 transmite in exclusivitate de la Ierusalim calatoria pe care a facut-o Mantuitorul. Este Saptamana Mare iar, in fiecare seara, Antena 1 propune telespectatorilor…

- A inceput Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare din Postul Paștelui. Este saptamana in care ne reamintim ultimele zile din viața Mantuitorului. In Saptamana Mare, fiecare zi are un ințeles și un mesaj foarte clar, spune preotul Nicolae Dinica, primarul comunei Corbeni. “Este o saptamana a privegherii…

- Saptamana Patimilor sau saptamana Mare este ultima saptamana dinainte de Paste. Aceasta ne aduce aminte de patimile, rastignirea si ingroparea Domnului. Saptamana Mare incepe in Duminica Floriilor si se incheie in Sambata Mare. Fiecare zi din Saptamana Patimilor are o semnificatie deosebita, iar slujbele…

- In Duminica Floriilor, crestinii ortodocsi sarbatoresc intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimile si Invierea Sa. In traditia populara, Duminica Floriilor semnifica reinvierea naturii. De asemenea, de Florii isi sarbatoresc ziua onomastica toti cei cu nume de flori. Tot azi este…

- Duminica Floriilor este o sarbatoare creștina care comemoreaza intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim in zilele dinaintea patimilor. Aceasta sarbatoare nu are o data exacta, ea avand loc intotdeauna in ultima duminica dinaintea Paștelui. In 2021, Duminica Floriilor pica pe 25 aprilie, conform Calendarului…

- Ortodocsii sarbatoresc duminica, 26 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor. De Florii, an de an, peste 1,4 milioane de romani isi celebreaza onomastica. Duminica Floriilor este cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim și deschizand ciclul sarbatorilor…

- Atentatul sinucigas cu bomba produs duminica, 28 martie , in apropierea catedralei catolice din orasul indonezian Makassar a fost comis de catre un barbat și o femeie, casatoriți in urma cu cateva luni. Tinerii apartineau filialei locale a organizatiei teroriste Jamaah Ansharut Daulah (JAD), a anuntat…

- Arheologii israelieni au descoperit o comoara de noi artefacte in peșterile din apropierea Marii Moarte, printre care un nou text biblic, o premiera in ultimii 60 de ani, informeaza hotnews . Artefactele, prezervate de aerul umed și arid din deșertul Iudeei, includ și un schelet parțial mumificat al…