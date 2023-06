Stiri pe aceeasi tema

- Agentii economici ofera 59.479 locuri de munca la nivel national, cele mai multe fiind destinate persoanelor fara studii sau cu studii primare/gimnaziale, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Un numar de 577 de locuri de munca sunt disponibile, in aceasta saptamana, in județul Dambovița, dupa cum transmite Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Persoanele aflate in cautarea unui job au paleta larga de opțiuni de unde iși poate alege locul de munca dorit. In aceasta saptamana,…

- Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de munca vacante, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare sunt disponibile 941 locuri de munca. Dintre acestea:- 36 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare (administrator…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj va organiza, vineri 12 mai, Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment care se va desfasura la Cercul Militar din Zalau, incepand cu ora 09. In vederea organizarii acestei actiuni au fost contactati 241 agenti economici. Pana in prezent, si-au…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița organizeaza in parteneriat cu Consiliul Județean Dambovița, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Preciza ca pana la aceasta data, 43 de agenți economici si-au exprimat intenția de a participa la eveniment, iar oferta de locuri de munca este…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov organizeaza BURSA GENERALA A LOCURILOR DE MUNCA vineri, 12 mai 2023, in municipiul Brasov, la sediul Universitatii Spiru Haret din Brasov, Str. Turnului, Nr.7. Bursa Generala a Locurilor de Munca este o masura activa destinata corelarii cererii…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj a anunțat ca in acest an va organiza mai multe burse pentru ocuparea locurilor de munca vacante. Astfel, in data de 12 mai 2023, va fi organizata la nivel national Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment care urmeaza sa se desfașoare și…

- Agentii economici din Romania pun la dispozitie 49.766 locuri de munca, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani 230 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Conform sursei citate,…