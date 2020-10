In Salaj se vor achizitiona în regim de urgență 6 containere modulare In urma ședinței extraordinare a Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj desfașurata, in data de 15 octombrie 2020, sub coordonarea prefectului județului Salaj, Marcel Virgil Țurcaș, au fost adoptate urmatoarele: – Achiziționarea in regim de urgența a unui numar de 6 containere modulare, pentru sprijinul unitaților sanitare din județul Salaj. – In vederea asigurarii, in contextul epidemiologic generat de COVID-19 și a inceperii sezonului rece, a condițiilor optime pentru pacienții din spațiul de triaj UPU, respectiv pentru spațiul din cadrul Secției Boli Infecțioase, unde se… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

